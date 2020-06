Nieuwe website en nieuw cultuurprogramma voor cc De Ploter



Wim De Smet

16 juni 2020

13u20 2 Ternat Het team van cultureel centrum De Ploter lanceert een nieuwe website met daarop de eerste namen voor het komende seizoen.

“De look van de nieuwe website van cc De Ploter past perfect in de stijl van het cultuurcentrum. Met grote foto’s van artiesten, contrasterende maar toch warme kleuren en een duidelijk overzicht zullen cultuurliefhebbers de nieuwe versie van ccdeploter.be zeker kunnen smaken”, zegt directeur Frank De Block. “Met het nieuwe cultuurseizoen in het vooruitzicht konden we wel eens een nieuwe smoel voor onze website gebruiken. We staken de koppen bij elkaar en kozen voor nieuwe kleuren, die we visueel ook in onze overige communicatie willen doortrekken.”

De nieuwe website is een opsteker voor het Ploterteam, dat het cultuurseizoen abrupt ten einde zag komen. De medewerkers zorgden er intussen voor dat de reeds aangekochte tickets vergoed worden en ze stelden een nieuwe, corona-proof programmatie op. “Het blijft natuurlijk koffiedik kijken wat er tegen dit najaar nog kan evolueren, maar uiteindelijk kan het alleen maar beter gaan”, aldus Frank De Block.

Michael Van Peel

Wie sowieso al naar De Ploter komt, is stand-upcomedian Michael Van Peel. Ook Buurman, Laïs en Raymond van het Groenewoud worden op het podium verwacht. Ook al bevestigd voor volgend seizoen: het ontroerend grappige Kommil Foo, de hilarische Begijn Le Bleu en de straffe Grant Lee Phillips. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen komend cultuurseizoen in de Sint-Jozefkerk in Sint-Katherina-Lombeek terecht voor ‘Er was eens… Beethoven’, een samenwerking tussen het Ensor Strijkkwartet en Jan Decleir.

Verder zal wegens groot succes de Buurtcinema wekelijks plaatsvinden. Tijdens de schoolvakanties worden er dan familiefilms gespeeld. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 22 augustus. Meer info op www.ccdeploter.be.