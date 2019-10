Nieuwe led-verlichting op Marktplein Ternat WDS

14 oktober 2019

Het Marktplein in Ternat beschikt over nieuwe led-verlichting. De oude lichtbollen en -palen werden vakkundig verwijderd en vervangen door desgin-palen. “Veel van de oude palen zaten onder de roest”, weet schepen van Openbare Werken Jozef Borremans (CD&V). “De oude verlichtingen telde drie glazen bollen van telkens 125 watt. De nieuwe led-verlichting heeft slechts één armatuur van 60 watt. We realiseren hiermee een energiebesparing van 5.400 euro per jaar.”

De gemeente telde wel 28.000 euro neer voor de nieuwe verlichting. “Maar op een tijdspanne van 5 tot 6 jaar is die investering al terugverdiend”, besluit Borremans.