Nieuwe bakkerij in Statiestraat heet Den Bekker en opent op 2 maart WDS/VDCL

18 februari 2020

In de Statiestraat in Ternat opent begin volgende maand een nieuwe bakkerszaak met de naam Den Bekker.

De nieuwe bakkerij wordt ondergebracht in het pand waar vroeger bakkerij Pedevallei zat, net naast slagerij Vastenavondt. Pedevallei sloot enkele maanden geleden de deuren.

De uitbaatster van Den Bekker is overigens al vertrouwd met een bakkerswinkel want haar moeder baat even verderop in de Statiestraat bakkerij Val’Ternat uit. De nieuwe zaak opent op 2 maart.