Nieuwe baas van Kamiel heet Pieter (en hij heropent spaghetticafé maandag) Wim De Smet

26 juli 2019

14u15 0 Ternat Het bekende spaghetticafé Kamiel, op de Markt van Ternat, heropent maandag de deuren. Voortaan staat Pieter Neudt (30) achter dis en toog. Het bekende concept blijft behouden: bij Kamiel drink je de betere bieren, gins en wijnen bij een vers bord spaghetti.

Begin dit jaar besloten Peter Beaeyens en Karoline Detré, de bedenkers van café Kamiel, hun zaak over te laten. Het duo baatte gedurende drie jaar het populaire spaghetticafé uit, maar verhuisde intussen naar Oostende om er een nieuw avontuur te beginnen. Voor Pieter Neudt was het een buitenkans. Hij werkte voordien in het Affligem Café in Ternat en in brasserie Matinas in Asse. “Maar ik was die drukke weekends een beetje beu”, vertelt hij. “Eigenlijk wilde ik een verre reis maken, maar toen ik te weten kwam dat Kamiel over te nemen stond, ben ik daar niet meer aan begonnen. Ik ken de kneepjes van de horeca en Kamiel is alleen op werkdagen open. Zo heb ik toch nog een vrij weekend. Bovendien woon ik om de hoek.”

Aperitiefplankje

Het oorspronkelijke concept van Kamiel blijft bewaard. De spaghetti wordt ook midden in het café bereid. “Alleen ga ik ook een aperitiefplankje en een huisgemaakte chocomousse op de kaart zetten”, zegt Pieter. “De zaak is elke werkdag open, elke middag en ’s avonds tot 23 uur. Op vrijdag blijf ik tot 1 uur ’s nachts open. Mensen die in de horeca werken kunnen zo na hun shift bij mij nog terecht om iets te eten.”

En ook al heet Pieter niet Kamiel, toch wordt de naam van de zaak behouden. “Mijn voorgangers kozen de naam Kamiel als eerbetoon aan Peters grootvader”, weet Pieter. “Maar ook mijn grootvader heette Kamiel. Hij was een West-Vlaamse slager die naar Brussel trok om er een eigen zaak te openen. Dit is dus ook een eerbetoon aan hem en aan mijn vader, want hij is ook slager.”