Nieuw openbaar onderzoek voor Sun Chemicalsite: eigenaar voorziet nu laad- en loskades in afgesloten loods Tom Vierendeels

19 mei 2020

15u34 0 Ternat De projectontwikkelaar die aan de slag is op de Sun Chemicalsite heeft op vraag van het gemeentebestuur nu een gesloten laad- en loszone voorzien. De gemeente heeft hierop aangedrongen om geluidsoverlast voor de buurt te beperken. Er is bijgevolg een nieuw openbaar onderzoek gestart.

Een eerste openbaar onderzoek na een aanvraag door eigenaar Bambus werd op 13 februari van dit jaar afgesloten. In totaal werden 71 bezwaren ingediend, voornamelijk tegen de open laad- en loszones in het zuidwesten en dus aan de kant van de huizen in de Donkerstraat. Buren vrezen hierdoor geluidsoverlast. “We zijn hierover in overleg gegaan met de eigenaar en die is met de suggestie gekomen om de open laad- en loskooien om te vormen tot een gesloten loods”, zegt Gunter Desmet (CD&V), schepen van Omgeving. “Dit moet de geluidshinder tot een minimum beperken. Het college heeft toegestaan om deze gewijzigde plannen in te dienen. Hierover loopt nu een nieuw openbaar onderzoek van 18 mei tot en met 16 juni. Nadien zal het college een beslissing nemen.”

Leefbaarheid

Sins enkele jaren wil Bambus de verlaten industriezone opnieuw ontwikkelen. De oorspronkelijke gebouwen gingen intussen al tegen de vlakte. In plaats van een grote bedrijvenzone met een kantoortoren waarin 400 personen aan de slag konden ging de gemeente Ternat alleen akkoord met een kleinschalige ontwikkeling om de leefbaarheid van de buurt te behouden. Voor de sanering van de veruilende bodem werd overigens een ‘Brownfieldconvenant’ tussen Vlaanderen, de eigenaar en de gemeente afgesloten. Hierin kon de gemeente sterke voorwaarden verkrijgen om de hinder voor de buurt zo veel mogelijk te beperken.

Voorwaarden

De gemeente stelde daarnaast nog enkele andere voorwaarden op. Zo moet er onder andere een groenbuffer van zes meter aangelegd worden tussen de site en de Donkerstraat. De gebouwen moeten ook door één uitbater in gebruik genomen worden. Op vraag van de GECORO kwam er nog bij dat activiteiten die geluid veroorzaken voorzien moten worden ten noorden en ten westen van de site om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. De ontwikkelaar moet zelf investeren in een ANPR-systeem om te verzekeren dat het verkeer voor de site niet via de Donkerstraat of Groenstraat komt.