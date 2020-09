Nick Marchoul (KFC Wambeek-Ternat) kijkt uit naar de derby tegen VK Liedekerke Dominic Beckx

17 september 2020

08u47 0 VOETBAL In zijn debuutwedstrijd in eerste provinciale behaalde KFC Wambeek-Ternat een 2-2-gelijkspel op bezoek bij Veltem. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen is voor de Ternattenaren meteen een absolute topper. De Pajotse fusieploeg ontvangt zondag immers de buren van VK Liedekerke. We blikten vooruit op deze derby met Nick Marchoul.

De 24-jarige Ternatse spelmaker leverde in de openingsspeeldag meteen zijn visitekaartje af. Hij bracht zijn team met een knappe goal op voorsprong.

“Ik kreeg de bal toegespeeld door Axel Vermeir en twijfelde niet”, doet de inwoner van Vlezenbeek zijn verhaal. “Ik schoot van ver op doel en de bal ging mooi binnen. Een ideale start van onze wedstrijd. Toen we na 50 minuten op een 2-0-voorsprong kwamen, zag het er mooi uit. We moesten in feite matuur genoeg zijn om de partij uit te spelen en de drie punten te pakken. Maar op het einde kreeg Veltem nog een aantal kansen zodat een 2-2-gelijkspel wel een correcte uitslag was.”

Nick is de zoon van gewezen profvoetballer Guy Marchoul die verscheidene jaren bij RSC Anderlecht voetbalde. Zelf was Nick de voorbije seizoen steeds actief in de nationale reeksen, achtereenvolgens voor SK Heist, KV Tienen en VK Linden.

“Met KV Tienen beleefde ik een heel mooi seizoen. Het was fijn om basisspeler te zijn van de ploeg die kampioen speelde in de derde amateurklasse. Dat de trainer meer van mij verwacht omdat ik ervaring heb in de hogere reeksen? Ik denk dat de coach sowieso van iedereen veel verwacht. Ik ga uiteraard proberen om mijn ervaring ten dienste te stellen van de groep, maar ik ben er zeker van dat we over een goede kern beschikken. Ik werd deze zomer opgebeld door het bestuur. Toen de ambities en het project van de club uit de doeken gedaan werd, was ik overtuigd. Het feit dat Ternat op slechts een kwartiertje rijden van mijn woonplaats Vlezenbeek ligt, heeft ook meegespeeld”.

“Dat ik de zoon ben van een gewezen voetbalprof, is volgens mij eerder een nadeel. Het plakt meteen een stempel op mij. Zelf sta ik er niet bij stil. Ik heb mijn vader nooit zelf weten voetballen en ben er niet zo erg mee bezig dan de anderen. Ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen”.

Derby tegen VK Liedekerke

Zondag staat Wambeek-Ternat tegenover het VK Liedekerke van ex-Ternat-speler Steve Desaegher. Een regelrechte burenstrijd.

“Ik heb al vernomen dat deze wedstrijd erg leeft binnen de club. Er werden ook heel wat inspanningen gedaan om volk op te trommelen. Het is altijd leuk om tegen een ploeg van de streek te spelen. Bovendien is Liedekerke een sterke tegenstander. We kennen eerste provinciale nog niet zo goed. Zelf kom ik uit de derde amateurklasse en de meeste jongens werden kampioen in tweede provinciale. De kern bleef grotendeels behouden en werd hier en daar versterkt. Ik ben ervan overtuigd dat we in staat zijn om een rustig seizoen door te maken. We mogen de reeks zeker niet onderschatten. Elke week komt er wel een verrassing uit de bus. Geen enkele wedstrijd is op voorhand gewonnen.”

Wie de eerste thuiswedstrijd van Wambeek-Ternat wil bijwonen, dient hiervoor een ticket aan te kopen via de online-ticketshop (www.kfcwambeekternat.be). Ook abonnementhouders moeten vooraf hun toegang via de website reserveren.