Natuurpunt Ternat vervangt kijkwand door splinternieuw exemplaar



Wim De Smet

10 september 2020

14u10 1 Ternat De kijkwand om vogels te observeren in de Heirbaan wordt afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar.

Vrijwilligers van Natuurpunt gaan op 26 september aan de slag. Aan de oevers van de poel in de Heirbaan wordt eerst het gras gemaaid. De oude, afgeleefde kijkwand wordt nadien afgebroken en vervangen door een nieuwe. Op die manier zijn de vogels in de toekomst nog beter waar te nemen. “Maar rond de wand heeft de vegetatie zich laten gaan en moeten we dus orde op zaken stellen”, meldt Natuurpunt. “Als we niet zouden maaien, kan men de poel en omgeving niet meer zien of observeren.”

Wie wil meehelpen, is op zaterdag 26 september vanaf 9.30 uur welkom. Natuurpunt zorgt voor het nodige materiaal. Wie zelf een zeis of hark heeft, mag die altijd meebrengen.