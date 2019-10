Natuurpunt Ternat bestaat 25 jaar (en plant een jubileumbos aan) Wim De Smet

24 oktober 2019

12u05 3 Ternat Natuurpunt Ternat bestaat 25 jaar. Om die verjaardag te vieren gaan de vrijwilligers een jubileumbos aanplanten.

De Ternatse afdeling van Natuurpunt werd destijds opgericht door Karel Vanderborght, Luc Van de Putte en Herwig Stoelzaet. Het trio verzette zich toen al tegen de mogelijke komst van een extra afrit van de E40. De vereniging liet zich ook horen bij de uitbreiding van het bedrijf De Marie in de jaren ’90. “En we organiseerden ook de Groene Week waarbij we uitpakten met maquettes over uilen en kleine roofdieren”, zegt voorzitter Jurgen Thiebaut. “Intussen is dat initiatief bekend als de Week van het Bos. In 1996 kochten we ook ons eerste stukje Dronkenborre, een plek van 15,5 are.”

Vandaag, 25 jaar later, bezit Natuurpunt een gebied van 12 hectare in het natuurreservaat Steenvoorde en telt het ook 90 are in de Dronkenborre. “In de Dronkenborre hebben we de canada’s gerooid en vervangen door eik en haagbeuk”, vervolgt Jurgen. “En we maakten ook een ketting van poelen en in Steenvoorde plaatste we ook een ooievaarsnest dat helaas geen succes had.”

Slechtvalken

De absolute blikvanger van de Natuurpunt-werking is het verblijf van een koppel slechtvalken in de kerktoren van Ternat. “Met de hulp van de gemeente en de kerkfabriek hebben we daar intussen zelfs een webcam geplaatst. Zo kunnen we de dieren observeren en wetenschappelijk opvolgen. De slechtvalken zijn de opvolgers van de kerkuilen die er voordien ook al woonden in een kast van Natuurpunt.”

Om de 25ste verjaardag plechtig te vieren organiseert Natuurpunt een kaas- en wijnavond onder de slogan ‘uw kaasschotel is een boom waard’. De opbrengst van het etentje gaat integraal naar de aanplanting van een jubileumbos. De aanplant heeft plaats op zaterdag 23 november om 9.30 uur in de Nattestraat.