Natuurpunt en Ternat doen mee aan ‘World Cleanup Day’ WDS

12 september 2019

Natuurpunt Ternat en het gemeentebestuur sluiten zich op 21 september aan bij de ‘World Cleanup Day’, een grote schoonmaakactie om zwerfvuil op te ruimen.

“Op 15 september vorig jaar hebben miljoenen vrijwilligers uit 155 landen de krachten gebundeld om de planeet schoon te maken”, meldt Vincent Gathot van Natuurpunt. “Op 21 september willen we in Ternat meedoen aan deze actie. Daarom roepen we alle inwoners en verenigingen op om de handen uit de mouwen te steken en deel te nemen aan deze opruimactie. Vanuit de gemeente Ternat voorzien we afvalzakken, grijpers, een plannetje met de buurt die jullie mogen opruimen, borden met de boodschap ‘Hier werd opgeruimd’ en indien nodig ook fluo-hesjes.”

De actie gaat van start om 10 uur en eindigt rond 12 uur. Wie wil helpen, stuurt best een mailtje naar anneleen.devisscher@ternat.be of naar v_gathot@hotmail.com. Wie zich inschrijft, krijgt een kaartje toegestuurd met het start- en aankomstpunt", luidt het. “En na het werk krijgt iedereen een leuke verrassing.”