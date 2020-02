Natuurliefhebbers leggen nieuwe houtkanten aan in Beeldekensstraat Wim De Smet

23 februari 2020

15u40 0 Ternat In de Beeldekensstraat in Ternat hebben natuurliefhebbers zopas een demo over houtkanten gegeven.

“Om het traditionele landschap van het glooiende Pajottenland te behouden is het van essentieel belang om de groene parels in topconditie te houden”, meldt Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. “Door houtkanten gefaseerd ‘in hakhout te zetten’, verjongen we de houtkant en wordt een meer diverse houtkant verkregen. Dit vermindert de negatieve impact van houtkanten op de aanpalende landbouwgronden of op de doorgang op de aangelegen weg. Daarnaast biedt het ook op ecologisch vlak meer kansen voor heel wat diersoorten.”

De demo werd georganiseerd in samenwerking met de gemeentebesturen van Ternat en Dilbeek.