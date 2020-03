Nachtwinkels in Ternat mogen dan toch opnieuw alcohol verkopen Wim De Smet

22 maart 2020

15u00 0 Ternat De nachtwinkels in Ternat mogen nu toch opnieuw alcoholische dranken verkopen. Vorige week had burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) dat nog verboden.

De opheffing van het verbod komt er nadat de federale regering een samenscholingsverbod instelde. Volgens het gemeentebestuur is de maatregel daardoor overbodig geworden. Ternat was immers ongelukkig met het groot aantal mensen dat drankjes kwam kopen in nachtwinkels en nadien nog in groep stond te keuvelen op straat.

De uitbaters van de nachtwinkels mogen dan wel alcohol verkopen maar ze moeten zich wel aan de federale richtlijn houden en hun zaak ten laatste om 22 uur sluiten.