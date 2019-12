Na winkelroof in stationsbuurt wil burgemeester strenge aanpak jeugdbende: “Ik wil die gasten hier niet meer zien” Wim De Smet

02 december 2019

11u10 0 Ternat Burgemeester Michel Vanderhasselt gaat streng optreden tegen een jeugdbende die het centrum van Ternat al wekenlang teistert. De jongeren pleegden zaterdagavond een bliksemroof op de buurtwinkel tegenover het station. “Ik wil die gasten hier gewoon niet meer zien.”

De bende viel zaterdagavond rond 19.45 uur de kranten- en voedingswinkel Het Kruikje aan het station binnen en namen alles mee wat ze konden meenemen. Vervolgens liepen ze vlug de winkel uit om te ontsnappen met een trein die net ging vertrekken. De winkeluitbater liep de kerels achterna en alarmeerde de treinbegeleider. De trein vertrok uiteindelijk niet en de politie kon dertien jongeren identificeren. Ook de voorbije weken was diezelfde jeugdbende al verantwoordelijk voor heel wat overlast in het centrum van Ternat. De jongeren teisteren het Kruikenburgpark en vorige week vond de politie er zelfs een rugzak met daarin twee messen en een metalen honkbalknuppel.

Voor burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) is de maat vol. Hij wil een bestuurlijke maatregel uitschrijven zodat hij de bende op zijn grondgebied krachtdadig kan aanpakken. “Het gaat om een groep jongeren, vooral allochtonen maar ook enkele autochtonen, die afkomstig zijn van Denderleeuw, Ninove en Aalst”, weet Vanderhasselt. “Die jongens hebben hier niets te zoeken en dat gaan we hen ook duidelijk maken. Ik had gisteren al contact met de korpschef van de politie. Donderdag volgt een tweede onderhoud waarin concrete maatregelen gaan afgesproken worden.”

“Zaterdag had ik de bende in de namiddag al aan het werk gezien”, vervolgt de burgemeester. “Ze blokkeerden rond 17 uur al het voetpad aan de bewuste krantenwinkel. Ik heb toen al naar de politie gebeld om tussenbeide te komen. Ze zijn toen vertrokken maar later teruggekeerd om de winkel leeg te halen.”

De gemeente Ternat stelt woensdag het meerjarenplan voor. Vanderhasselt wil dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor bewakingscamera’s. “Aan het Kruikenburgpark moeten vier camera’s komen, eentje aan elke ingang”, vervolgt hij. “En ook de stationsbuurt willen we met camera’s in de gaten houden. Daarnaast volgen twee mensen nu ook een opleiding bij het Pivo om gas-boetes uit te schrijven. Ook zij zullen snel worden ingezet om overlast tegen te gaan en daders te bestraffen.”

Vanderhasselt wil dat jongeren die iets mispeuteren op een soort zwarte lijst komen te staan. “En wie op die lijst terechtkomt, is hier niet meer welkom. Echt, ik kan dit soort baldadigheden niet verdragen. We willen die kerels hier niet meer zien. En we gaan er voor zorgen dat dat ook het geval zal zijn.”