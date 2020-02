Na klachten van bewoners: huisvestingsmaatschappij start renovatie 55 woningen in Cantillon-wijk Wim De Smet

03 februari 2020

13u45 0 Ternat De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting gaat 55 woningen in de woonwijk Cantillon in Ternat renoveren. De maatregel komt er na aanhoudende klachten van bewoners.

De huisvestingsmaatschappij verstuurde zopas een brief naar de inwoners van de Begonialaan, de Chrysantenlaan en de Horentsialaan. De drie straten vormen samen de Cantillon-wijk. In de brief benadrukt directrice Els Du Bois dat er geen sprake is van het terugschroeven van de dienstverlening. Meer zelfs, de directie belooft een volledige renovatie van 55 woningen. “Wij benadrukken dat wij al het nodige blijven doen om de leefbaarheid te handhaven en de bewoners noch letterlijk, noch figuurlijk in de kou te laten staan”, luidt het. “Wij zijn van oordeel dat de woningen een grondige opsmuk nodig hebben. De renovatie van 55 woningen is intussen gestart.”

De huisvestingsmaatschappij vraagt de inwoners ook om technische problemen meteen te melden.

Bewoners van de wijk klaagden vorige maand de trieste toestand van hun huizen aan in onze krant. Huizen hebben er af te rekenen met vocht in de muren of ramen die niet sluiten. Op andere plaatsen had de verwarming het dan weer begeven. De bewoners waren ook boos omdat de huurprijzen onlangs verhoogd waren. “Maar wij bepalen niet de factoren die de huurprijs beïnvloeden”, zegt de huisvestingsmaatschappij. “Wij passen het wettelijk kader toe zoals de hogere overheid ons dit oplegt.”