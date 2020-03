Na drie jaar palaveren gaat de ombouw van kasteel Demot tot horecazaak niet door: “Onhaalbare kaart” Wim De Smet

15u15 1 Ternat De plannen om het oud gemeentehuis van Ternat om te bouwen tot een horecazaak, verdwijnen van tafel. De gemeente en de initiatiefnemers raken het niet eens over de huurovereenkomst, onder meer over het gebruik van terras en tuin. Wat er nu wél met het gebouw moet gebeuren, is niet duidelijk.

Het bekende en beschermde kasteel De Mot deed tot 2016 dienst als gemeentehuis. Toen alle diensten verhuisd waren naar een nieuw gemeentehuis, vlak naast het oude, schreef de gemeente een wedstrijd uit om een nieuw toekomstconcept te vinden voor het gebouw. Het project ‘1719’, genoemd naar het bouwjaar van het kasteeltje, won de wedstrijd. Initiatiefnemers Jo Van der Elst en Sven Van Loon wilden het gemeentehuis ombouwen tot een gezond restaurant met ruimte voor startende ondernemers en co-workers. Op de bovenverdieping zouden logies worden aangeboden. Het gebouw zou verhuurd worden via een erfpachtovereenkomst van 50 jaar. De restauratie moest bekostigd worden door de huurders.

Dat het project uiteindelijk niet doorgaat, heeft volgens burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) vooral te maken met het mogelijk gebruik van het terras en de tuin. “In de oorspronkelijke overeenkomst staat over dat terras en die tuin niets te lezen, maar volgens de initiatiefnemers is hun project kansloos als dat niet het geval is”, zegt hij. “Wellicht is men dat destijds vergeten in de overeenkomst te schrijven. Gevolg is wel dat we die voorwaarden niet meer kunnen of mogen aanpassen. Dat zou niet fair zijn tegenover andere kandidaten die aan de wedstrijd deelnamen. Zij zouden dan verzet kunnen aantekenen.”

Harde noot

Voor Sven Van Loon en Jo Van der Elst betekent het nieuws een harde noot om kraken. “Wij hebben tienduizenden euro’s geïnvesteerd in het pand”, zegt Sven. “Er waren niet alleen de tijdelijke afbraakwerken binnenin, zoals het uitbreken van de kabelgoten, maar de opmaak van ons businessplan en de advocaten hebben geld gekost. Wij zitten met een groot probleem. Eigenlijk heeft de gemeente ons drie jaar lang in een rondje laten draaien.”

Het oorspronkelijke akkoord sprong af op de vraag om ook tuin en terras te mogen gebruiken, erkent Sven. “De binnenruimte van het kasteeltje is echt niet zo groot”, weet hij. “Als we break-even willen draaien, dan hebben we echt wel de tuin en het terras nodig. Maar dat wil de gemeente niet. Ook de restauratiekosten aan het gebouw zijn voor ons, terwijl de gemeente daar subsidies voor kan krijgen. Het is dus een onhaalbare kaart voor ons. Als we geen terras en tuin krijgen, maar wel voor de restauratiekosten moeten opdraaien, dan hebben we een kat in een zak gekocht.”

Juridische stappen

Sven en Jo namen intussen al een advocaat onder de arm om hun belangen te verdedigen. “Of we ook effectief juridische stappen gaan ondernemen, weten we nog niet”, luidt het. “Wij moeten de gerechtskosten met eigen middelen betalen, terwijl we moeten opboksen tegen een gemeentebestuur dat met gemeenschapsgeld werkt. We gaan alles eerst nog eens rustig laten bezinken.”

Wat er uiteindelijk met het geklasseerde kasteeltje moet gebeuren, is nog niet duidelijk. “We gaan eerst dit dossier netjes afronden en ons nadien bezinnen over de mogelijkheden”, besluit de burgemeester.