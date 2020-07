N-VA-oppositie verbolgen over plotse invoering zone 30: “Maatregel leidt tot normvervaging” Wim De Smet

20 juli 2020

16u00 2 Ternat Oppositiepartij N-VA is gekant tegen de plotse invoering van een zone 30 in het dorpscentrum van Ternat. “Wij zijn voorstander van een zone 30 maar die maatregel hoeft niet permanent, niet dag en nacht en ook niet over een heel lange afstand.”

De zone 30 werd afgelopen weekend van kracht in zowat het volledige dorpscentrum. De N-VA berekende dat er in Ternat ongeveer 8.000 ingeschreven wagens rondrijden. “Die bestuurders spijzen ook de gemeentelijke kas en moeten dus ook meetellen als men over de invoering van een zone 30 spreekt”, meent voorzitter Dimitri Vandenhende. “Als men het echt meent met burgerparticipatie, dan had men een volksraadpleging over dit thema moeten organiseren. Of men had een democratisch orgaan zoals de gemeenteraad haar rol kunnen laten spelen. Nu wordt de zone 30 plots ingevoerd in komkommertijd, in de hoop dat het verzet ertegen snel doodbloedt.”

Niet afdwingbaar

Volgens N-VA is een permanente en grote zone 30 inefficiënt in een landelijke gemeente als Ternat. “Deze maatregel is eigenlijk onafdwingbaar en leidt tot normvervaging op de plaatsen én momenten waar een zone 30 net wel hard nodig is, zoals aan scholen, pleinen en markten. Onze partij vraagt al 12 jaar duidelijke variabele zone 30-borden, die wel degelijk hun werking bewijzen in talloze landelijke buurgemeenten.”

“We begrijpen ook totaal niet waarom de volledige Stationsstraat zone 30 moet worden terwijl er recent enkele meters verder parallel een duur, breed en veilig fietspad werd aangelegd tussen steenweg, station en de scholen”, luidt het. “Misschien kunnen de mobiliteitsraad en het college in eerste instantie deze fietsroute extra in de kijker plaatsen?”