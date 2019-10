Mysterieuze geur dringt woningen Brusselstraat binnen: brandweer en milieudienst tasten in duister over oorzaak Wim De Smet

17 oktober 2019

09u40 0 Ternat Inwoners van de Brusselstraat, op de grens van Ternat en Dilbeek, klagen over een scherpe, chemische geur die de woningen binnendringt. De milieudienst van Ternat is een onderzoek gestart.

De geurhinder houdt al enkele dagen aan. “Het gaat om een chemische geur waarvan de oorzaak voorlopig onbekend is”, meldt milieuambtenaar Jurgen Thiebaut. “We hebben nu, samen met de brandweer en politie, een onderzoek opgestart.”

Gisteren al trok de milieutoezichthouder naar de Brusselstraat waar enkele riooldeksels werden opengelegd. “Vermoedelijk gaat het om een illegale lozing. De brandweer had enkele dagen voordien nochtans de riolering gespoeld maar dat bleek dus zonder resultaat.”

Een twintigtal bewoners diende intussen al een klacht in. “Alle rioolputten werden samen met de brandweer grondig gecontroleerd”, zegt Jurgen Thiebaut. “Je ziet dan ook wel een duidelijke film met smurrie op het water. Uit alle voorlopige vaststellingen blijkt dat de bron hogerop ligt, en dus in Dilbeek moet gezocht worden. De collega’s zijn op de hoogte gesteld maar we volgen de zaak zeker nauwlettend mee op. Het gaat alleszins niet om een accidentele lozing.”