Musikalo concerteert op 20 en 21 maart in De Ploter Wim De Smet

21 februari 2020

15u00 0 Ternat Harmonie Musikalo brengt op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart het concert ‘Moments, a musical journey through life’ in het cultureel centrum De Ploter.

De muzikanten van Musikalo werken dit jaar samen met top-accordeonist Philippe Thuriot. Er worden bekende en minder bekende nummers gespeeld. Het programma wordt verder aangevuld met onder meer de gekende muziek uit de opera Candide, bekende filmmuziek en een mooi koraal. Geo Raspe praat het geheel aan elkaar.

Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de muzikanten. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info bij Ghislain De Valck op 0496/478.948 of via info@musikalo.be.