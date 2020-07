Mondmasker ook verplicht in shoppingcenter The Leaf en in station Ternat Wim De Smet

25 juli 2020

11u30 0 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat verplicht het gebruik van mondmaskers op drukke plaatsen, waaronder het winkelcentrum The Leaf en het station van Ternat.

“De coronabesmettingen nemen in heel het land toe”, meldt waarnemend burgemeester Gunter Desmet (CD&V). “In Ternat werd de laatste week 1 besmetting vastgesteld volgens de cijfers van Sciensano. Dit is relatief laag en dit willen we graag zo houden.”

De gemeente wil gepaste maatregelen nemen, maar zonder te overdrijven. “We willen dus niet overal in onze gemeente mondmaskers verplichten, zoals in sommige andere gemeenten”, luidt het. “Alleen op echt drukke plaatsen of waar mensen gedurende langer dan een kwartier contacten hebben buiten de eigen bubbel. De maatregel gaat in vanaf zaterdag 25 juli.”

Naast The Leaf en het station is het mondmasker ook verplicht op evenementen en in de verschillende gebouwen van de gemeente Ternat. Ook op alle plaatsen waar zich wachtrijen kunnen vormen, zoals parkings van winkels, is het mondmasker verplicht.