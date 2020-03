Minderjarige brandstichter opgepakt, politie vraagt andere twee om zich te melden Tom Vierendeels

19 maart 2020

15u03 3 Ternat Een van de drie jongeren die woensdagochtend brand stichtte is dezelfde dag nog gearresteerd door de politie. Hij was al gekend bij de politie en was te zien op bewakingsbeelden waardoor hij snel ingerekend kon worden. Twee kompanen worden momenteel nog opgespoord.

Tussen 7 uur en 7.20 uur werd er een brand ontdekt in een bergruimte achter jeugdhuis Puls in Ternat. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kon het vuur tot deze ruimte beperken, maar de rook en roet konden zich wel in het volledige complex verspreidden. Samen met de recherche van de politiezone TARL kwamen ook het labo en een branddeskundige ter plaatse. Snel kon achterhaald worden dat het om brandstichting ging. De lokale politie laat nu weten dat één van de betrokkenen woensdagnamiddag gearresteerd kon worden. Volgens een bron pleegde hij vorige maand al een inbraak in het jeugdcentrum en was hij dus al gekend bij de politie. “Hij is minderjarig en ontkent elke betrokkenheid”, laat de politie weten. “Hij wordt in de loop van donderdag voor de jeugdrechter geleid. De twee andere verdachten worden opgespoord. Zij worden verzocht zich te melden.” Of er een verband is met de eerdere brandstichtingen in het park van Kruikenburg en in het centrum van Sint-Katherina-Lombeek zal vermoedelijk nog verder onderzocht worden.