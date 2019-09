Middenstandsvereniging Be Local organiseert ‘Week van de Klant’ met 1.500 euro aan waardebonnen Wim De Smet

26 september 2019

17u15 0 Ternat De pas opgerichte middenstandsvereniging Be Local uit Ternat organiseert vanaf 30 september de ‘Week van de Klant’. De handelaars verdelen dan een prijzenpot van 1.500 euro aan waardebonnen.

Be Local werd opgericht door zeven Ternatse handelaars. “Het was onze bedoeling om de mensen opnieuw lokaal te laten winkelen”, zegt voorzitter Christophe Van Haesendonck, zaakvoerder van Het Geel Genot. “We wilden ook de samenhorigheid onder de middenstanders opkrikken. Eerst hebben we samen geld geïnvesteerd in een led-scherm waarop de middenstanders konden adverteren. De sfeer zat onmiddellijk goed. We hebben intussen ook een Facebook-pagina gemaakt waarop we regelmatig een handelaar in de kijker zetten. En we hebben elkaar ook allemaal beter leren kennen.”

Be Local lanceert nu een nieuw initiatief: de Week van de Klant. “Eigenlijk willen we met deze actie de trouwe klanten in de watten leggen”, vervolgt Van Haesendonck. “Zij krijgen van 30 september tot 6 oktober een spaarkaart waar ze stempels op kunnen verzamelen. Elke aankoop van 10 euro is goed voor een stempel op de spaarkaart. Wie een volle spaarkaart heeft, maakt kans op een aankoopbon van 250, 500 of 750 euro. Liefst 41 handelaars doen mee aan de actie.”