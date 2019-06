Met 35 gram cannabis betrapt op speelplein in de Lijsterlaan Tom Vierendeels

25 juni 2019

13u48 0 Ternat Een interventieploeg van de politiezone TARL heeft zondag vermoedelijk een drugsdeal kunnen verhinderen. De inspecteurs herkenden op het speelplein in de Lijsterlaan twee mannen die al gekend waren voor drugsbezit en -verkoop. Ze hadden samen ongeveer 35 gram bij zich.

“De twee inspecteurs deden in de vooravond nazicht op het speelplein in de Lijsterlaan”, laat de lokale politie. “Daar troffen ze twee mannen van 20 en 29 jaar aan die gekend waren voor drugsbezit en -verkoop.” De inspecteurs gingen over tot een controle. “Bij een van beiden werd in twee kleine plastic zakjes 4,61 gram cannabis aangetroffen”, gaat het verder. “De andere had verspreid over vier verpakkingen 30,57 gram cannabis bij zich.”

Het duo werd overgebracht naar het commissariaat waar ze verhoord werden. “Het parket Halle-Vilvoorde besliste om de man met de laagste hoeveelheid een minnelijke schikking op te leggen”, klinkt het. “Dat wil zeggen dat hij een bedrag van 150 euro moet betalen.” Bij de tweede betrokkene volgde nog een huiszoeking na de arrestatie. Het is niet duidelijk of daar nog iets werd aangetroffen. “Het parket zal later over het lot van deze man beslissen”, besluit de politie.