Man vormt leegstaand café om tot cannabisplantage WHW

04 september 2019

09u57 0 Ternat Een man die in een leegstaand café in Ternat een cannabisplantage uitgebaat zou hebben riskeert 40 maanden cel. Daarnaast werd 12 maanden cel gevorderd omdat hij ook illegaal elektriciteit zou hebben afgetapt.

Begin 2016 kreeg de politie te horen kreeg dat er vermoedelijk cannabis geteeld werd in twee leegstaande café’s in Ternat. Onderzoek leerde dat er in beide café’s inderdaad geen activiteit was maar dat er wel grote hoeveelheden isolatiemateriaal en potgrond werden aangesleept. Met een warmtecamera kon de politie vaststellen dat er in een van de twee café’s, café Ambiorix in de Meersstraat, inderdaad meer warmte werd geproduceerd dan normaal was, waarop besloten werd tot een huiszoeking. Bij die huiszoeking op 13 mei 2016 stootte de politie op een cannabisplantage van meer dan 1.000 planten die professioneel was ingericht, met hittelampen, irrigatie en water- en luchtafvoer en goed was voor zo’n 39 kilo cannabis. In het gebouw was niemand aanwezig, maar de politie trof er wel vingerafdrukken en DNA aan van verschillende personen. Enkel de man die het café had gehuurd kon worden geïdentificeerd. Tijdens zijn verhoor beweerde hij dat hij niets met de plantage te maken had en dat hij het pand onderverhuurde aan andere mensen. Buurtbewoners hadden hem echter vaak in de omgeving gezien en zijn gsm was vaak in de buurt geregistreerd. Op die gsm vonden de speurders ook meer dan 100 chatgesprekken over druggerelateerde onderwerpen. De beklaagde zelf liet verstek gaan. Uitspraak op 2 oktober.