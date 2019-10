Man stalkt ex: “Ze heeft het zelf gezocht” WHW

04 oktober 2019

14u26 0 Ternat Een dertiger uit Ternat is veroordeeld tot 8 maanden cel voor het belagen en slaan van zijn ex. “Ze heeft het zelf gezocht”, was zijn uitleg.Een uitspraak die hem duur te staan kwam.

De man kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin, met wie hij een zoontje van zes jaar heeft, een punt had gezet achter hun relatie. Hierop had hij haar eerst enkele rake slagen in het gezicht gegeven om haar vervolgens te bestoken met telefoontjes en berichten. Bij verstek had hij 8 maanden cel gekregen. Hoewel hij de feiten bekende tekende hij toch verzet aan. “Ik vind een effectieve straf wat streng en zou liever de autonome probatiestraf krijgen”, klonk het tegen de rechter. Om dit te verkrijgen had hij beter wel wat meer schuldinzicht getoond. “De feiten? Die waren zo erg niet. Bovendien heeft hij ze zelf gezocht”, vond hij immers. Hierop besloot de rechter hem dezelfde straf te geven. “Beklaagde minimaliseert de feiten en toont nul schuldinzicht”, oordeelde ze.