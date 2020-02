Man bedreigt agenten met... hond WHW

11 februari 2020

16u24 0 Ternat Een man uit Ternat riskeert 6 maanden cel met uitstel voor bedreigingen en smaad toen hij het een jaar geleden aan de stok kreeg met enkele agenten.

Het was ironisch genoeg de man zelf die op 5 februari vorig jaar de politie had opgebeld. “Mijn zoon en dochter zijn verslaafd aan drugs en ik had gehoord dat er in een naburig café - waar zij ook vaak zaten - gedeald werd en ik was dat beu”, schetste hij tegen de rechter de context van de feiten. Een patrouille ging ter plaatse maar het café bleek gesloten te zijn. Daarop besloten ze even langs te gaan bij de klachtmelder. “Mijn cliënt was verbaasd. Hij dacht ‘jullie moeten niet hier zijn maar daar’. Hij was dus al meteen kregelig over het bezoek van de agenten”, aldus zijn advocaat. De man trakteerde de agenten op een scheldtirade en bovendien dreigde hij ermee zijn hond, een Stafford Terriër, los te laten. Uiteindelijk kwam het niet zo ver maar de agenten maakten toch een pv op voor smaad en bedreigingen. “Blaffende honden bijten niet”, aldus zijn advocaat, “mijn cliënt gebruikt soms grote woorden maar hij zal nooit iets doen.” Uitspraak begin maart.