Make Bread Great Again: warme bakkers willen meer respect voor hun werk Tom Vierendeels

31 oktober 2019

12u38 0 Ternat ‘Bakkers voor Bakkers’ is een campagne gestart om opnieuw waardering te krijgen voor het werk van de traditionele warme bakkers. Dat zal gebeuren door op sociale media te tonen wie achter de ambachtelijk gebakken broden zit. Alles gebeurt onder de naam Make Bread Great Again en de hashtag #MBGA.

Met de campagne Make Bread Great Again wil Bakkers voor Bakkers ervoor zorgen dat mensen opnieuw respect krijgen voor het werk van de bakker. “Er is enorm veel concurrentie voor de warme bakkers”, weet Geert Vanderheyden van Bakkers voor Bakkers. “Vooral van de supermarkten en de industriële bakkerijen. Een belangrijk verschil is dat wij ons product met passie maken en dat het om vakmanschap draait. Het gaat ook echt om creativiteit: je kan zo zot gaan als je wilt in het bakken van brood. Dat willen we tonen aan de mensen.” Ook de korte keten is aanwezig bij de bakkers. “We kunnen lokaal onze grondstoffen aankopen en vervolgens maken we onze broden in het atelier”, zegt Geert. “Die komen dan terecht in de winkel bij het atelier. We spelen dus enorm kort op de bal en het brood en de grondstoffen hoeven geen lang traject afleggen.”

Daarnaast spelen ‘gezondheidsgoeroe’s’ ook een rol in het gebrek aan respect voor de warme bakkers. “Op een neerbuigende manier wordt al jaren denigrerend gekeken naar het brood”, weet Geert. “Brood werd zelfs uit de voedingsdriehoek gewipt, maar nu wordt duidelijk dat er juist van het omgekeerde sprake is. We moeten meer volkoren eten en brood is wel degelijk gezond. Het vormt de basis van gezonde voeding.”

Internationaal

Door al deze zaken wil Bakkers voor Bakkers de traditionele bakkers in the picture zetten. “Tonen wie er achter het brood zit”, klinkt het. “Door onze nachtelijke uren kennen mensen de bakkers vaak niet. Op deze manier willen we onszelf uit het verdomhoekje halen en het vakmanschap promoten. We gaan diat proberen door sociale media op 11 november te overstelpen met foto’s en de hashtag. Bedoeling is dat elke bakker een foto van zichzelf post waarop hij fier voor zijn oven te zien is. Als het lukt zullen we dit jaarlijks laten terugkeren. Intussen blijken Nederlandse bakkers ook al interesse te hebben in een soortgelijke campagne.”

Bakkers voor Bakkers werd een achttal jaar geleden opgericht door Geert Vanderheyden van Bakkerij Heidi uit Sint-Katherina-Lombeek (Ternat) die al dertig jaar bakker is. “In de periode dat Facebook enorm begon op te komen”, verduidelijkt Geert. “Bedoeling was een platform te creëren om de communicatie tussen warme bakkers te verbeteren. Doordat we elk onze eigen leefritme hebben, zagen we elkaar voornamelijk op beurzen. Op twee maanden tijd waren al 160 leden aangesloten en ondertussen tellen we 960 warme bakkers. Ik gok dat dat ongeveer de helft van alle warme bakkers in Vlaanderen is.”