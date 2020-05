Ternat

Door de huidige coronamaatregelen kunnen we nog niet op restaurant gaan. Voor velen gaan de wekelijkse restaurantuitstapjes niet door waardoor we vaak zelf moet kokkerellen. Gelukkig zijn heel wat lokale restaurantuitbaters gestart met een afhaal- of leveringssysteem. En wat is er nu beter dan de lokale handelaars steunen in deze moeilijke periode? Zo is ook Kamiel in Ternat begonnen met een afhaalformule voor alle pastaliefhebbers. Wij hebben het alvast eens uitgetest. Benieuwd waar je nog kan afhalen? Bekijk dan hier onze kaart met take-away restaurants die wij al hebben beoordeeld!