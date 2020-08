Lekker lokaal. Affligem Café in Ternat, bruisend eetcafé voor de stevige eters

Ternat

Het Affligem Café ligt perfect gelegen op de markt in Ternat. De moderne zaak is duidelijk erg gekend in de streek, en wij snappen waarom dat is. Er wordt een enorm uitgebreide kaart geserveerd, maar dat gaat in tegen de kwaliteit van de gerechten. Alsnog een erg smakelijke keuken waarbij de bediening -hoe langer hoe meer mensen toekwamen- wat begon te slabakken. Lees meer recensies in ons dossier