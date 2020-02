Leerlingen steken handen uit de mouwen in Hertigembos en planten 2.000 bomen Wim De Smet

06 februari 2020

13u30 4 Ternat Meer dan honderd leerlingen uit Ternat hebben deze voormiddag tweeduizend jonge boompjes aangeplant in het Hertigembos, vlakbij de grens met Liedekerke.

De bosaanplanting is een initiatief van het Agentschap Natuur en Bos en het gemeentebestuur. Alle scholen werden uitgenodigd om een handje toe te steken en boompjes te planten. Donderdagochtend waren het de leerlingen van de basisscholen De Droomgaard en De Kiem die aan de slag gingen. “Deze nieuwe bomen breiden het Hertigembos gevoelig uit zodat we samen met het Liedekerkebos aan 200 hectare natuurgebied komen”, meldt boswachter Tom Brichau. “Natuurliefhebbers kunnen het mooie bosgebied verkennen via verschillende wandelpaden en genieten van de rust. Honden kunnen ravotten en vrij rondlopen in de hondenzone. En met de picknickweide erbij zijn alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijk dagje uit.”

De nieuwe bomen komen op een perceel van 1,5 hectare. “We kozen vooral voor wintereik, haagbeuk, hazelaar, sleedoorn en veldesdoorn”, vervolgt de boswachter. “De plantgaten hebben we vooraf al laten maken door een sociale werkplaats. Voor de kinderen zou het graven van die putten te zwaar werk zijn. En ze zouden er ook te veel tijd mee verliezen.”

Het gemeentebestuur van Ternat wil in deze legislatuur 16.000 bomen aanplanten, minstens één boom per inwoner dus. “Vandaag zijn er al 2.000 geplant en vrijdag komen er daar nog eens 1.000 bij”, zegt schepen van Milieu Gunter Desmet (CD&V). “We gaan onze doelstelling dus vlot halen.”