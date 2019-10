Leerlingen Sint-Jozefsinstituut schenken cheque aan Natuurpunt WDS

03 oktober 2019

13u47 1 Ternat De leerlingen van het vierde jaar Latijn van het Sint-Jozefsinstituut in Ternat overhandigden zopas een cheque van 200 euro aan Natuurpunt.

De leerlingen zamelden het geld in met de verkoop van appelsap op de speelplaats. De appels werden eerst door de leerlingen geplukt en nadien tot sap geperst. Natuurpunt laat weten dat het geld zal geïnvesteerd worden in het project van de slechtvalken die in de kerktoren in Ternat verblijven.