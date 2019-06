Lange files door werken aan spooroverweg Assesteenweg WDS

12 juni 2019

09u05 30 Ternat De werkzaamheden aan de spooroverweg in Ternat hebben woensdagmorgen zware files veroorzaakt op de Assesteenweg en de omliggende straten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is woensdagochtend gestart met het vervangen van de toplaag en de onderlaag van het asfalt aan de spooroverweg op de Assesteenweg. Zowel in de richting van Asse als Lennik stonden lange rijen automobilisten aan te schuiven. De werken aan de overweg duren tot vrijdagochtend. ’s Nachts wordt de spooroverweg ook afgesloten en is er een omleiding voor het verkeer.