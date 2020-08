Lange file op E40 door zwaar verkeersongeval: twee rijstroken versperd in Ternat Bart Kerckhoven

15 augustus 2020

16u12 14

Op de E40 richting Brussel zijn momenteel twee rijstroken versperd door een zwaar verkeersongeval op de grens van Ternat en Sint-Ulriks-Kapelle. Iets voor 15 uur kwam het tot een aanrijding met verschillende wagens. Daarbij werd één auto in de flank aangereden. Éen inzittende raakte zwaargewond en werd door de hulpdiensten uit het wrak geholpen en overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten leiden het verkeer langs het ongeval via de eerste rijstrook en de pechstrook. De takelaar is wel al ter plaatse om de wagens te takelen. Het is intussen een paar kilometer aanschuiven tot in Affligem. De wachttijd loopt op tot een half uur en in de andere richting staat intussen een kijkfile.



