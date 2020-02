Lagere scholen De Brug en Sint-Jozef blijven morgen dicht door storm Wim De Smet

09 februari 2020

15u45 4 Ternat De lagere scholen De Brug en Sint-Jozef in Ternat blijven morgen gesloten. Het gaat om een veiligheidsmaatregel als gevolg van de storm Ciara.

Burgemeester Michel Vanderhasselt nam de beslissing in samenspraak met het schoolbestuur en de directie. Voor leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden, is er opvang voorzien in jeugdcentrum Puls van 8 tot 16 uur. Er wordt gevraagd om de leerlingen een lunch mee te geven, net als materiaal om hun tijd zinvol te kunnen doorbrengen. De Puls is toegankelijk via de Van Cauwelaertstraat. De parking van De Brug is niet toegankelijk. De lessen in Sint-Angela gaan wel door. De school is bereikbaar via de parking van de sportsite.

Parken

Tegelijk gaan ook alle parken op het grondgebied van Ternat dicht voor het publiek. De toegangen tot het Hertigembos, het Kruikenburgpark, het Minapark en de geboorteboomgaard zijn afgesloten.

Omdat enkele bomen in het Kruikenburgpark ziek zijn en dus gevoelig zijn voor het stormweer, wordt vanaf 18 uur zondagavond de Statiestraat tussen de Van Cauwelaertstraat en de Van Overstraetenlaan afgesloten voor al het verkeer, en dat voorlopig tot maandagochtend 9 uur. Er geldt ook een parkeerverbod.

Het verkeer en de bussen worden omgeleid via de Borredam. Om een vlotte doorgang te garanderen geldt ook daar een parkeerverbod. De burgemeester raadt alle inwoners aan om binnen te blijven en de wagens niet onder bomen te parkeren.