KLJ Wambeek beschikt over nieuwe lokalen op Outdoor-site Wim De Smet

06 april 2020

15u45 2 Ternat De KLJ van Wambeek beschikt over nieuwe lokalen op de Outdoor-site, vlak naast de voetbalvelden van FC Wambeek-Ternat.

De grond voor de lokalen bevindt zich in recreatiegebied en werd gekocht door het gemeentebestuur. KLJ Wambeek was al een tijdje toe aan nieuwe lokalen. Het ledenaantal bij de jeugdvereniging steeg de laatste jaren erg vlot, waardoor de voormalige site, het oude schooltje in Wambeek, niet meer voldeed. Op de Outdoor-site werden containers geplaatst die voorzien zijn van het nodige basiscomfort. De aankoop van de lokalen kostte 70.000 euro. De factuur werd opgesplitst. De gemeente Ternat betaalt 49 procent van het bedrag, de KLJ 51 procent.

“Op deze plaats kan de jeugd vrijuit en veilig ravotten”, zegt jeugdschepen Timo Schoukens. “Ook het bosje aan de rand van de weide werd aangekocht en in het RUP opgenomen, dus de jongeren beschikken hier zelfs over een speelbos.”

Sinds de lokalen er staan, kwamen er wel al enkele opmerkingen van buren. Zij vinden dat de containers het idyllische zicht op Wambeek en de kerktoren verpesten. “We kunnen niet ontkennen dat het uitzicht niet ideaal is, maar om veilig te spelen, is deze site wel de perfecte locatie”, zegt Schoukens. “We wilden de lokalen niet op de parking aan de voetbalvelden plaatsen, want dat zou dan weer onveilig zijn. Nu beschikken we over een sportsite met ruime parking, en daarnaast een veilige speelzone. De containers worden wel nog omzoomd met groen zodat ze deels verstopt worden in het landschap.”