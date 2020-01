Kinderpornobezitter opnieuw voor rechter 12 jaar na eerste veroordeling WHW

16 januari 2020

16u27 1 Ternat Een vijftiger uit Ternat riskeert 14 maanden cel met uitstel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. In 2008 werd hij al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “Meneer heeft zijn les duidelijk niet geleerd”, aldus het parket.

Op basis van politionele informatie werd op 24 oktober 2017 een huiszoeking gehouden bij de man. Zijn computer en gsm werden in beslag genomen. Met succes, want er werd een aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen. “Ik voel me nog steeds aangetrokken tot tienermeisjes”, biechtte hij op aan de speurders. ‘Nog steeds’, aangezien hij in 2008 al eens de opschorting kreeg voor het bezit van kinderporno. Hij ging in therapie en even leek dit impact te hebben. “Maar toen ik een burn-out kreeg ben ik weer op zoek gegaan naar dergelijke foto’s”, gaf hij toe.

Medelijden wekte hij hiermee niet op bij het parket. “Niets rechtvaardigt zulke feiten, zelfs de zwaarste burn-out niet”, haalde de procureur uit. “Achter elke foto zit een misbruikt kind.” De verdediging pleitte dat het niet om de goorste vorm van kinderpornografie ging. “Het zijn eerder vrouwen die als schoolmeisjes verkleed waren. Waren die actrices wel echt minderjarig? In Japan is trouwens niets mis hiermee”, klonk het. Uitspraak op 13 februari.