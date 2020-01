Kakelbank in Wambeek verkozen tot ‘verborgen parel’ WDS

27 januari 2020

10u10 0 Ternat De Kakelbank in Wambeek wordt voortaan verlicht in het donker. Recupel organiseerde een wedstrijd waarbij de Belgen hun favoriete ‘verborgen parels’ konden doorgeven. De Kakelbank was een van de winnaars en staat nu voor altijd in de spotlight.

Bijna 10 miljoen: dat is het aantal lampen en armaturen die de Belgen in 2018 inzamelden. Een inspanning die beloond mag worden, meent Recupel, en daarom lanceerde het in het najaar van 2019 een campagne waarbij elke Belg zijn of haar ‘verborgen parels’ kon signaleren: mooie maar ondergewaardeerde plekjes die het verdienen om in de spotlights geplaatst te worden. De Kakelbank van Ria De Troch in Wambeek komt als één van de winnaars uit de bus.

De Kakelbank is een kunstwerk en rustbank in één, ontworpen door Ria De Troch. Buurtbewoners kunnen er samenkomen om tussen de keramische kippen gezellig te keuvelen. Jammer genoeg werden er in het verleden al verschillende kippen gestolen of stukgeslagen, maar Ria laat de moed niet zakken en herstelt de bank telkens weer.

“Wij zijn heel erg blij dat de Kakelbank voortaan in de spotlight staat”, zegt schepen voor vrije tijd Timo Schoukens. “Zo wordt de mooie creatie van Ria nog meer in de kijker gezet en worden onze kippen nu hopelijk met rust gelaten. Al kunnen we ons wel de vraag stellen wie er nu eerst was: de Kakelbank of de vandalen”, knipoogt schepen Timo Schoukens. “Onze dank gaat uit naar Recupel voor dit leuke initiatief en naar CityCubes voor de installatie van de spotlights.”