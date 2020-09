Jury samengesteld voor assisenproces trucker die zijn date om het leven bracht Kim Aerts

23 september 2020

17u46 0 Ternat Zeven vrouwen en vijf mannen zullen volgende week zetelen tijdens het assisenproces van Kim De Brabanter (40). De trucker staat terecht voor de moord op Liselotte De Coninck Zeven vrouwen en vijf mannen zullen volgende week zetelen tijdens het assisenproces van Kim De Brabanter (40). De trucker staat terecht voor de moord op Liselotte De Coninck drie jaar geleden . De prille dertiger stierf na haar eerste fysieke date met hem.

De twee leerden elkaar kennen via het internet. Op 4 november 2017 waren ze het chatten beu en hadden ze afgesproken om elkaar te ontmoeten. D.B. pikte haar op in Brakel. Na een bezoek aan een danscafé in Ninove belandden ze in de woning van De Brabanter aan de Overnelleweg in Ternat. De jonge moeder kreeg er klappen en stierf. Hij hing eerst nog het verhaaltje op dat hij dacht een inbreker betrapt te hebben, maar die versie hield niet lang stand. De Brabanter ging uiteindelijk door de knieën. Hij staat maandag terecht voor moord. Zeven vrouwen en vijf mannen werden woensdag geloot tijdens de jurysamenstelling. Een vrouw uit Galmaarden, die niet op de autostrade durfde te rijden, werd vrijgesteld. Ook een vader met een samengesteld gezin werd vrijgesteld omdat hij elke ochtend zeven kinderen in vijf scholen moest afzetten.

De belangen van de vader en de zuster van het slachtoffer worden behartigd door meester Jef Vermassen. Advocate Katie Coppens vertegenwoordigt de ex-partner van De Coninck, in eigen naam en die van hun minderjarig kind. Het slachtoffer had veertien maanden voor de feiten de vader van haar dochter verlaten. Kim De Brabanter wordt verdedigd door Saskia Kerkhofs. Op vrijdag 2 oktober valt het arrest over schuld of onschuld.

