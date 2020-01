Julie Verherstraeten viert honderdste verjaardag WDS

16 januari 2020

11u00 2 Ternat Julie Verherstraeten vierde op 14 januari haar honderdste verjaardag in het woonzorgcentrum Sint-Carolus. De eeuwelinge kreeg van het gemeentebestuur een boeket bloemen en een mand vol lekkers.

Julie Verherstraeten staat in Ternat gekend als ‘Julieke van de schoenenwinkel’. Ze werd geboren op de boerderij van haar ouders in Schepenijsel, een gehucht van Wambeek. Julie trouwde met een schoenmaker en zo kwam ze vanzelf mee in de schoenenwinkel op de hoek van het Kapelleveld en de Assesteenweg. Toen haar man besloot om fruithandelaar te worden, baatte Julie de schoenenwinkel zelf uit. Later verhuisde de winkel naar de Stationsstraat. Toen ze 54 jaar was, sloot ze haar winkel.

Zolang ze kon stappen, ging ze op alle feestjes in Ternat en omgeving dansen. Intussen is Julie wat minder goed te been, maar ze geniet nog steeds van de aanwezigheid van haar familie. Julie kreeg 2 dochters, 4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.