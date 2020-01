Jacques Vermeire en Luc Verschueren komen naar Midzomer Wambeek WDS/VDCL

14 januari 2020

10u30 6 Ternat De organisatoren van Midzomer Wambeek strikten Jacques Vermeire en zijn side-kick Luc Verschueren voor een avondje dolle pret.

Op zondag 2 augustus kan je in de tent van Midzomer Wambeek terecht voor de zaalshow ‘Van 7 tot 77’ van Jacques Vermeire en Luc Verschueren. Speciaal voor de inwoners van Ternat stelt Midzomer Wambeek een aantal tickets op voorhand ter beschikking. Deze ticketverkoop start op maandag 20 januari in bakkerij De Bast in Wambeek, ijssalon Crème de la Crème in Ternat en dagbladhandel Jan Van Rossem in Sint-Katherina-Lombeek. De tickets kosten 25 euro en zijn alleen te verkrijgen op vertoon van een speciale flyer die in Ternat wordt verdeeld. De show start om 18 uur en het toegangsticket geldt ook voor de avondprogrammatie in de feesttent. Vanaf 3 februari begint de algemene ticketverkoop.