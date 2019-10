Jaarmarkt Ternat werd voltreffer: meer dan 5.000 bezoekers voor veeprijskamp en optredens WDS

20 oktober 2019

10u40 2 Ternat De jaarmarkt in Ternat dit weekend werd met meer dan vijfduizend bezoekers een voltreffer. Zowel op vrijdagavond als zaterdagavond liep de grote tent op het Marktplein vlotjes vol voor optredens van onder meer Willy Sommers en De Romeo’s.

Op zaterdagochtend lokten ook de dieren op de veeprijskampen heel wat mensen, vooral jonge gezinnen, naar de Dreef. Burgemeester Michel Vanderhasselt, die destijds mee zijn schouders onder het project zette, zag dat het goed was. “De jaarmarkt leeft nog altijd en voor de inwoners blijft dit een speciale dag”, stelde hij. Ook de organisatoren bleken heel tevreden. Steunpilaren Lode Verdoodt en Jean Donckerwolcke kregen op het podium zelfs een fles bubbels overhandigd voor het vele werk dat ze verrichtten.

De opbrengst van de jaarmarkt gaat naar de bouw van nieuwe lokalen voor de scouts De Geuzen. “We hebben tien verenigingen die ons komen helpen en zij krijgen samen 10.000 euro van de opbrengst”, zegt Jean Donckerwolcke. “Wat nadien nog overblijft, gaat naar de scouts. Zij zagen hun gebouwen enkele jaren geleden in vlammen opgaan. Het is nu de bedoeling om nieuwe lokalen voor hen te realiseren in de Steenvoordestraat.”