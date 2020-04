Inwoners van Ternat (ouder dan 12 jaar) krijgen mondmasker cadeau Wim De Smet

24 april 2020

Het gemeentebestuur van Ternat zal iedere inwoner die ouder is dan 12 jaar een gratis mondmasker geven. De maskers zijn wasbaar en bieden bescherming voor wie naar buiten gaat.

“Intussen is gebleken dat het dragen van een mondmasker enige bescherming biedt bij winkelbezoek of andere activiteiten”, meldt de gemeente Ternat in een persbericht. “Het blijft uiteraard wel cruciaal om anderhalve meter afstand te bewaren en alle veiligheidsregels te volgen.”

Ternat neemt samen met andere gemeenten deel aan een samenaankoop via de intercommunale Haviland, die de mondmaskers bestelt. “Vanuit het gemeentebestuur werd gevraagd of er ook mondmaskers voor kinderen besteld kunnen worden”, klinkt het. “Wanneer de maskers zullen geleverd worden, is momenteel nog niet duidelijk. Van zodra wij meer info hebben, maken we dat bekend. Intussen willen we iedereen vragen om de veiligheidsvoorschriften keurig op te volgen.”