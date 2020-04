Inwoners van Ternat mogen in enquête kiezen welke fietsenstalling ze willen Wim De Smet

30 april 2020

15u45 4 Ternat De inwoners van Ternat kunnen nog tot 17 mei een enquête invullen over fietsparkeren. Het gemeentebestuur wil zo te weten komen waar de fietsende inwoners graag extra fietsenstallingen willen hebben.

Nog niet overal in Ternat staan er momenteel degelijke fietsenstallingen. In de enquête kunnen de inwoners aangeven welk type fietsenstalling ze graag zouden willen én op welke plaats. Er wordt onder meer een onderscheid gemaakt tussen een simpel fietsenrek, een overdekte stalling of een fietsenbox.

“Uiteindelijk is het de bedoeling om al onze sites zo goed mogelijk uit te rusten voor fietsers”, zegt mobiliteitsschepen Gunter Desmet (CD&V). “Op die manier motiveren we onze inwoners om de fiets te gebruiken en verzekeren we hen dat ze hun fiets veilig kunnen achterlaten. We maken ook werk van een optimalisatie van de kruispunten aan de fietssnelweg F209, die langs het GEN-traject loopt.”

De enquête past ook in het participatiebeleid waar het gemeentebestuur op inzet. “Eens we de gegevens van de enquête ontvangen hebben, willen we nog een participatiemoment organiseren. Zo kunnen we samen met de inwoners een mooi fietsplan uitwerken”, besluit schepen voor Participatie Timo Schoukens (VT).