Interimkracht loopt met poederbrief door bpost-gebouw: tien mensen in quarantaine Tom Vierendeels & Hans Verbeke

26 september 2019

09u53 26 Ternat Bij bpost, in de Industrielaan, is deze ochtend een verdacht pakket met wit poeder toegekomen. Tien mensen worden intussen in quarantaine gehouden, de levering van pakjes is verstoord.

Het was een tijdelijke werknemer die het pakket met daarin wit poeder aantrof. De man stond naar verluidt niet stil bij de geldende veiligheidsvoorschriften in zo’n situatie, en trok met het pakket naar zijn leidinggevende. Zo doorkruiste hij een deel van het bpost-gebouw, om het pakket vervolgens neer te zetten in een lokaal waar onder meer sleutels van de bestelwagens hangen. Hierdoor kunnen die niet uitrijden en zou de pakjeslevering verstoord zijn.

De Civiele Bescherming is intussen onderweg om het witte poeder te onderzoeken. Voor alle zekerheid worden intussen zowat tien mensen in quarantaine gehouden.

Later meer.