Infoavond voor verenigingen die coronasteun willen Tom Vierendeels

05 oktober 2020

14u13 1 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat kondigde onlangs aan op welke manier het de middelen die het van de Vlaamse overheid heeft ontvangen zal verdelen onder de verenigingen. Een basisreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Verenigingen kunnen nu op een infoavond meer informatie krijgen.

De infoavond voor verenigingen vindt dinsdag 6 oktober om 20 uur plaats in CC De Ploter. Per vereniging max er maximum één persoon aanwezig zijn. Hij of zij moet verplicht een mondmasker dragen. “Ternat leeft en bruist dankzij de werking van verschillende verenigingen”, laat de gemeente weten. “Als lokaal bestuur willen we alle verenigingen dan ook extra zuurstof geven om de moeilijke coronaperiode goed door te komen. Zowel op vlak van financiën, infrastructuur, logistiek en informatief krijgen de verenigingen een stevig duwtje in de rug.”

Meer informatie, de aanvraagformulieren en inschrijven vind je via www.ternat.be/coronasteun-vereniging.