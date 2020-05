In volle coronacrisis: Bachira start eerste sushirestaurant van Ternat



Wim De Smet

27 mei 2020

16u40 0 Ternat Ook Ternat heeft voortaan een sushirestaurant. Initiatiefnemers Bachira Belafkih (40) en haar man Ismael Mhand (39) openen volgende week ‘So Sushi’ in de Statiestraat. “Van de coronamaatregelen zijn we niet bang. Integendeel, nu kunnen we stap voor stap de zaak opstarten.”

Het nieuwe sushirestaurant wordt ondergebracht in een voormalig interimkantoor, op amper honderd meter van het station. “Voor ons was dit een opportuniteit want er was nog niet zo veel variatie in de Ternatse horeca”, meent Ismael. “Vooral een goed sushirestaurant, dat ontbrak hier nog. We gaan hier werken met een Aziatisch team van specialisten die al heel wat ervaring opdeden in de wereld van de sushi.”

Het idee voor een sushizaak komt vooral van Bachira. “Ik ben dol op sushi”, verklapt ze. “Maar wij wonen in Essene en in onze buurt is er niet meteen een goede sushizaak te vinden. Daarom reden we vaak naar Nijvel waar een fantastisch sushi-restaurant is. We kwamen in contact met de chef die ons op weg hielp. De topkwaliteit die ze daar serveren willen we ook in Ternat brengen.”

Takeaway en levering

De oorspronkelijke kantoorruimte in de Statiestraat werd intussen al omgebouwd tot een gezellig eethuisje. Het is vooral Bachira die de leiding van het restaurant op zich neemt. Volgende week al wil ze openen, ondanks de coronamaatregelen. “We gaan starten met takeaway”, vertelt ze. “De mensen kunnen hun sushischotel komen afhalen, maar we kunnen ook evengoed aan huis leveren. Een horecazaak opstarten in coronatijd is een risico, maar we hadden geen andere keuze meer. We zijn al 8 maanden bezig met dit project. En corona geeft ons ook een voordeel. We kunnen nu in alle rust opstarten en stap voor stap gaan.”

Het duo wil op termijn ook een lunchbox voor bedrijven lanceren. “Maar niet alleen bedrijven, ook de studenten willen we naar hier lokken met een goedkoper menu”, vertelt Ismael. “En wie geen sushi lust kan hier in de toekomst ook terecht voor Japanse noedels.”