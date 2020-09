Huurders stelen sauna van eigenares: 6 en 12 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

23 september 2020

17u27 0 Ternat Twee twintigers riskeren respectievelijk 6 en 12 maanden cel voor diefstal en inbraak. De twee werden na herhaaldelijk wangedrag uit hun huurhuis gezet, waarna ze onder andere de sauna van de eigenares stalen.

De twee huurden in 2017 een woning in Ternat maar al meteen waren er problemen. Zo zorgden ze voor overlast en betaalden ze hun huur niet. Na een vonnis van een vrederechter moesten ze het pand verlaten maar zoals te verwachten viel gebeurde ook dit niet zonder slag of stoot. De huurder stampte de deur van een loods in de tuin open en ging aan de haal met persoonlijke spullen van de eigenares. Beiden ontvreemdden bovendien de sauna van de eigenares. “Ze heeft die zelf opgehaald”, klonk het tegen de politie, maar dit klopte niet. De twee stuurden hun kat naar de rechtbank waardoor hun zaak bij verstek behandeld werd. Uitspraak op 20 oktober.