Hoe ‘t niet moet: Overvaller draagt geen masker, wél fluogele werkbroek én wordt door uitbaatster krantenwinkel uitgejaagd Tom Vierendeels

22 oktober 2019

14u39 5 Ternat Een overvaller in fluogele werkkledij heeft dinsdagochtend geprobeerd de krantenwinkel aan het station van Ternat overvallen. Mogelijk was hij gewapend, maar daarover is geen duidelijkheid. De uitbaatster was niet onder de indruk en duwde de man naar buiten. Er werd een grote zoektocht opgezet door de politie, maar de man kon ontkomen.

Vermoedelijk stond de man op de uitkijk want hij sloeg rond 8.45 uur toe toen er geen klanten meer aanwezig waren. Het ging om een blanke kerel met halflang blond haar, een bril en hij droeg een zeer opvallende fluogele werkbroek en een werkpull. Gemaskerd was hij niet, maar hij probeerde de kraag van zijn pull wel voor zijn mond te houden. Hij vroeg de uitbaatster om geld, maar zij bleef stoïcijns kalm en probeerde de overvaller zelfs gewoon te negeren.

Volgens de vrouw verborg hij een pistool in zijn mouw, maar volgens het parket Halle-Vilvoorde hield hij mogelijk zijn handen in zijn mouwen om zo de indruk te wekken dat hij gewapend was. Het begin verliep uiteindelijk zo rustig dat een mannelijke klant die de winkel binnenkwam eerst niet in de gaten had dat er een overval plaatsvond. De dader bedreigde vervolgens de man en vroeg hem ook achter de toog te gaan staan. Op dat moment werd de overvaller opdringerig en vroeg hij in gebrekkig Frans naar de kassa. Om zijn eis kracht bij te zetten gaf hij de uitbaatster ook een duw.

Buitengeduwd

De vrouw weigerde nog altijd in te gaan op de intenties van de man, waardoor de overvaller zijn pijlen op de klant richtte. Toen ook die persoon weigerde om zijn portefeuille af te geven kookte het potje bij de man vermoedelijk haast over. Hardhandiger wilde hij de uitbaatster richting kassa duwen, maar zij verzette zich onmiddellijk en duwde de overvaller naar buiten. Hij verdween vervolgens zonder ook maar iets van buit bij zich in ongekende richting.

Na overleg tussen de uitbaatster en de klant werd beslist om de politie erbij te halen. Ploegen van de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) snelden ter plaatse om de man te zoeken en kregen ook snel bijstand van de helikopter van de federale politie.

Zowel de uitbaatster als de klant bleven bij de overval ongedeerd, al zegt de uitbaatster wel onder de indruk te zijn. Voor haar is het al de derde overval op enkele jaren tijd. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het onderzoek naar de feiten loopt.