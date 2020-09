Hockeyclub Green Devils pakt uit met nieuwe parking en fietsenstalling



Wim De Smet

24 september 2020

11u00 0 Ternat Het bestuur van hockeyclub Green Devils uit Ternat opende zopas plechtig een nieuwe parking aan het sportcomplex in de Vitseroelstraat. Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) kwam het lintje doorknippen.

“De aanleg van de parking maakt deel uit van het meerjarenplan van onze club dat gestoeld is op drie assen: sportief beleid, jeugdwerking en infrastructuur”, meldt woordvoerder Roel Marissen. “Na de aanleg van ons kunstgrasveld, nu drie jaar geleden, is het nu de beurt aan de uitbouw van onze infrastructuur. Die uitbouw is nodig om onze club te ondersteunen. Ons ledenaantal blijf stijgen, niet alleen door de toenemende populariteit van de hockeysport maar ook door onze sterke focus op de jeugd.”

De nieuwe parking werd aangelegd met waterdoorlatende klinkers, aanplantingen met lokale flora en een aansluiting op het fietsnet dat de gemeente Ternat aan het uitbouwen is. “Met de afronding van de eerste fase kan de parking in dienst genomen worden en kunnen onze eigen spe¬lers en de bezoekende ploegen uit heel het land gebruik maken van deze verbeterde infrastructuur”, luidt het. “In een tweede fase plaatsen we de fietsenstalling en de aanplantingen. Hier¬mee willen we onze leden en supporters nog meer aanmoedigen om met de fiets naar de trainingen en de wedstrijden te komen. In een laatste fase voorzien we dan ook nog elektrische laadpunten, zowel voor fietsen als auto’s.”