Exclusief voor abonnees Het begon met een hond en een jas en eindigde met de dood van een bendelid. Vijf leden van motorclub Blue Angels voor rechter Wouter Hertogs

10 september 2020

15u43 0 Ternat Vijf leden van de Vijf leden van de beruchte motorclub Blue Angels riskeren celstraffen tot 3 jaar voor een strafexpeditie tegen een voormalig lid. Het proces levert een ontluisterend beeld van hoe afrekeningen gebeuren binnen het milieu van de motorclubs. “Voor hen zijn de colours alles. Als een kind dat zijn voetbalshirt tot in het oneindige koestert”, aldus een van de advocaten in het proces.

8 september 2018. Matthias B. is zijn geliefde hond aan het uitlaten vlakbij zijn woning aan het Kapelleveld in Ternat. Plots ziet hij in de duisternis twee figuren naderen. Hij weet meteen hoe laat het is en maakt zijn hond los en geeft het bevel om te gaan lopen. De twee staan intussen voor hem. “Uw vest en onderteken dit”, snauwen ze hem toe.

