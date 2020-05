Herstellingswerken aan Assesteenweg (N285): rijstrook twee dagen afgesloten Wim De Smet

20 mei 2020

10u00 0 Ternat Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op 27 en 28 mei herstellingswerken uit aan de Assesteenweg (N285), tussen de Statiestraat en de Lombeekweg.

De herstellingswerken zijn gepland op 27 en 28 mei maar AWV laat weten dat die planning alsnog wijzigt. “Door de coronamaatregelen is het niet altijd mogelijk om materiaal te verkrijgen”, luidt het. Als de coronamaatregelen nog gelden, vinden de werken overdag plaats. Als de maatregelen opgeheven zijn, worden de werken ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd tussen 20 en 6 uur.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Assesteenweg berijdbaar voor het verkeer richting Edingen. Ook de spooroverweg functioneert normaal. Het verkeer in de richting van Asse wordt omgeleid via de Terlindestraat en de Sterrelaan om vervolgens via de Statiestraat opnieuw in te voegen op de N285. De aansluitende straten (Peter Benoitstraat, Lombeekweg en Ternatstraat) worden tijdens de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De aansluitende straten worden omgeleid via de Statiestraat en de Neerveldlaan of via het Kapelleveld en de Kerkstraat.

Tijdens de werken is er een parkeerverbod van kracht.