Herinrichting op- en afrittencomplex E40 in Ternat start op 30 september: forse verkeershinder verwacht Wim De Smet

06 september 2019

09u30 0 Ternat Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf maandag 30 september met de herinrichtingswerken van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat. De werken zullen acht maanden duren en er wordt forse verkeershinder aangekondigd.

Met de herinrichting van de Assesteenweg en de op- en afritten wil de Vlaamse overheid alweer een gevaarlijk punt wegwerken. Daarom worden de kruispunten conflictvrij gemaakt. Er komt ook een herschikking van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren. Tegelijk worden er, in het midden van de weg, eilandjes gebouwd die het verkeer moeten afremmen. De bussen krijgen een aparte bushaven zodat ze niet langer moeten stoppen op de rijweg zelf. En voor de fietsers komen er afgescheiden fietspaden en oversteekplaatsen.

Verkeerslichten

Begin juni gingen de nutsmaatschappijen al van start met de voorbereidende werken en was er al enige verkeershinder. Maar de eigenlijke herinrichting, waarbij de Assesteenweg een bouwwerf wordt, gaan dus op 30 september van start. In een eerste fase wordt de rijstrook in de richting van Ternat opgebroken. Omdat de rijweg onvoldoende breed is om twee versmalde rijstroken in te richten, zal het verkeer dan via tijdelijke verkeerslichten beurtelings de Assesteenweg kunnen gebruiken. De verkeerslichten zullen, volgens de huidige planning, een maand in dienst blijven.

In een tweede fase wordt de rijstrook richting Asse dicht, tussen speelhal Josan en de oprit van de E40 richting Brussel. Op het einde van deze fase gaan zowel de oprit naar Brussel als de afrit vanuit Affligem dicht voor alle verkeer.

Tekstkarren

Fase drie omvat het opbreken van de rijstrook richting Asse, tussen de oprit van de E40 richting Brussel en de oprit van de E40 richting Affligem. Wanneer de opritten van de E40, in de fases 2 en 3, worden afgesloten ligt nog niet vast. AWV hoopt de opritten te kunnen sluiten tijdens de verkeersluwe vakantieperiode in het voorjaar van 2020.

Tijdens de werken zal AWV mobiele tekstkarren plaatsen die een indicatie geven van de mogelijke vertragingen. Voor het doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt ook een grootschalige omleiding ingelegd via de Brusselsesteenweg (N9) en de Ninoofsesteenweg (N8) om de werken te mijden.

De werken aan de N285 vallen gedeeltelijk samen met andere werken aan de Brusselsesteenweg (N9) in buurgemeente Asse. Daardoor kan de verkeershinder nog extra toenemen. Het langeafstandsverkeer voor het herinrichtingsproject van de N9 zal vermoedelijk omgeleid worden via de E40 en het op- en afrittenomplex van de E40 in Ternat. AWV gaat nog overleggen met de gemeentebesturen van Asse en Ternat om de beste omleidingsroutes uit te tekenen zodat het verkeer tijdens de werken toch zo vlot mogelijk kan rijden.